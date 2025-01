Overwatch 2 : de gros changements arrivent, un rendez-vous est donné

Blizzard Entertainment continue de publier régulièrement des mises à jour pour Overwatch 2, le jeu de tir compétitif free-to-play a récemment eu droit à des nouveautés à l'occasion de la Mi-Saison 14, mais les développeurs ne vont pas s'arrêter là. Le studio annonce que « l’année 2025 s’annonce riche en changements inédits » du côté du mode PvP.

Dans un court billet de blog, les développeurs expliquent qu'un nouvel article ne suffirait pas à détailler les changements attendus cette année dans Overwatch 2, Blizzard nous donne donc rendez-vous le 12 février prochain à 19h00 pour suivre un live sur YouTube et Twitch et ainsi découvrir les nouveautés du jeu. Au programme : « un aperçu des nouveaux personnages, des nouvelles cartes et de tout le contenu à venir à partir du mois de février ». Blizzard invitera même des créatrices et créateurs de contenu dans ses locaux d'Irvine pour « leur permettre de découvrir et de diffuser en direct le nouveau gameplay ». De l'autre côté de l'écran, les spectateurs pourront obtenir la skin Légendaire Lúcio Cyber DJ exclusive, à condition d'associer ses comptes Twitch ou YouTube à Battle.net évidemment.

Que nous prépare Blizzard ? Une grande annonce pour le mode 6v6 ? Des Héros qui vont bouleverser le gameplay et la méta ? Des cartes originales ? Un rework de Sombra ? Des skins pour Kiriko ? Réponse dans moins de deux semaines. Au moins, le studio l'annonce d'emblée, seul le mode PvP sera concerné, il ne faut plus rien attendre du PvE. En attendant la diffusion du live pour découvrir la roadmap de 2025, vous pouvez acheter des cartes Battle.net chez Micromania.