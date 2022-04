Overwatch fête son 6e anniversaire avec un évènement Remix

Depuis plusieurs années, les joueurs d'Overwatch doivent se contenter d'évènements réguliers recyclés, Blizzard mettant le paquet sur le développement de sa suite, Overwatch 2. Mais alors que la bêta fermée PvP sera prochainement lancée, le studio propose un petit évènement dans le premier volet.

Non, il ne s'agit pas réellement d'un gros évènement comme chaque année, mais d'une petite fête anniversaire, pour faire patienter les fans. Jusqu'au 26 avril prochain, il est possible de retrouver des modes d'Arcade qui changent quotidiennement, avec par exemple le Lucioball, le Terrifiant Halloween ou encore la Féérie hivernale. Chaque semaine, des éléments cosmétiques sont à débloquer, rien de neuf avec D.Va Nano, Ana Bastet et Baptiste Secouriste militaire que les fans ont sans doute déjà débloqués précédemment. Il y a quand même de l'inédit, avec six skins pour D.Va, Ange, Faucheur, Reinhardt, Genji et Zenyatta, mais là encore, il ne s'agit que de changements de couleur pour des tenues déjà existantes...

Cet évènement Remix Vol. 1 est déjà lancée dans Overwatch, il durera trois semaines, de quoi relancer un peu de hype avant l'arriver de la bêta PvP d'Overwatch 2, pour les chanceux sélectionnés. Vous pouvez retrouver une petite bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et des produits dérivés d'Overwatch sur Amazon.