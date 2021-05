Overwatch : l'évènement du 5e anniversaire lancé en vidéo, découvrez les nouvelles skins

Overwatch est sorti en mai 2016, il célèbre donc son cinquième anniversaire en ce moment. Comme chaque année, Blizzard organise un petit évènement in-game pour l'occasion, qui vient d'être lancé ce soir. Les joueurs vont donc pouvoir s'amuser sur différents modes de jeu pendant trois semaines.

L'anniversaire d'Overwatch permet de retrouver les anciens modes évènementiels du jeu, avec le Lúcioball, le Terrifiant Halloween du Dr. Schakalstein, la Féérie Hivernale ou encore le Nouvel An lunaire, avec des modes de jeu qui changeront tous les jours pendant l'évènement. Comme à chaque fois, les anciens éléments cosmétiques peuvent être débloqués dans les Coffres, mais bien évidemment, les joueurs veulent du contenu inédit, Blizzard reprend le système des parties jouées (9, 18 et 27), plus besoin de gagner pour obtenir une icône de joueur, un tag et enfin une skin Épique. Ana cyberdoc ouvre le bal, elle sera suivie par Écho oiseau de paradis et Bouldozer boule 8.

Bien sûr, des skins Légendaires sont à retrouver dans les Coffres ou dans la boutique contre des pièces d'Or, avec cette année les tenues Chacal Chaccarose, Sombra Chat Noir, Moira Dionée, Baptiste Funky et Doomfist Gladiateur. Vous pouvez admirer toutes ces skins, ainsi que les trois nouvelles emotes pour Brigitte, Tracer et Ashe, sur la seconde page. Vous pouvez retrouver une figurine de Reinhardt à 27,48 € sur Amazon.

