Overwatch : le Remix Anniversaire Vol. 3 daté avec un teaser

Blizzard a annoncé tout récemment qu'il n'y aura pas de troisième phase de bêta pour Overwatch 2 avant sa sortie en octobre prochain, les joueurs vont donc devoir relancer le premier volet pour patienter, mais pas de panique, le studio continue d'organiser de petits évènements.

Let’s boogie. ????



Le Remix Anniversaire d’Overwatch : Vol. 3 commence le 9 août. pic.twitter.com/aiWOTJHFzh — Overwatch (@OverwatchFR) August 8, 2022

Depuis le début de l'été, Blizzard célèbre les six ans d'Overwatch avec le Remix Anniversaire, nous avons déjà eu droit à deux évènements, et voilà que le Vol. 3 vient d'être officialisé. Dès demain, le 9 août, vous pourrez ainsi retrouver des modes de jeu dans l'Arcade et surtout des éléments cosmétiques à débloquer hebdomadairement au travers de défis. Fatale, Zenyatta, Orisa, Cassidy, Moira, Sigma, Ashe et surtout Faucheur devraient être de la partie comme le tease la petite vidéo ci-dessus.

L'évènement Remix Anniversaire Vol. 3 se tiendra du 9 au 30 août 2022 dans Overwatch, le titre est pour rappel disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Vous pouvez retrouver des produits dérivés du jeu sur Amazon.