Overwatch : les Jeux d'Été 2020 lancés avec de nouvelles skins à débloquer et le mode Lúcioball Remix

Les traditions, c'est important, et Blizzard sait les respecter. C'est pourquoi il propose encore cette année des Jeux d'Été 2020, un évènement qui se déroule du 4 au 25 août avec du contenu à débloquer et des modes spéciaux. Le Lúcioball fait ainsi son grand retour, mais est cette fois accompagné d'une version Lúcioball Remix encore plus rapide et chaotique, avec deux ballons sur le terrain pendant tout le match et ponctuellement des ballons bonus pour gagner des points supplémentaires.

À cette occasion, la Harbour Arena de Sidney et le Stade de Busan vont avoir droit à deux variations inédites, histoire de renouveler un peu l'expérience. Mais le nerf de la guerre, ce sera bien évidemment les skins à débloquer : les apparences des Jeux d'Été passés sont de nouveau accessibles, aux côtés des costumes originaux Feskarn pour Brigitte, Karaté pour Doomfist, Sauveteuse pour Pharah, Surfeuse pour Echo, Tropical pour Doomfist, Château de Sable pour Bastion, Crême Glacée pour Orisa et Union Jack pour Tracer. Les trois derniers sont à obtenir via des défis hebdomadaires déjà expliqués sur le site officiel.



À part ça, l'emote Échauffement et les entrées en scène Tir sur Cible et Vacances sont également disponibles. Overwatch: Legendary Edition est proposé à partir de 29,99 € à la Fnac.

