Overwatch 2 : informations et court-métrage pour la Reine des Junkers, nouveaux cosmétiques et Battle Pass, Blizzard dit tout

Après la fin de la première bêta d'Overwatch 2, Blizzard nous avait donné rendez-vous ce jeudi 16 juin pour présenter les futures nouveautés de son jeu multijoueur. Entre-temps, le studio a dévoilé la date de sortie du jeu et la nouvelle Héroïne, la Reine des Junkers, et a même annoncé qu'une seconde bêta d'Overwatch 2 sera lancée le 28 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Ce soir, Blizzard s'est ainsi surtout attardé sur le personnage de la Reine des Junkers, qui règne sur Junkertown. Une Héroïne bientôt jouable de type Tank, qui a eu droit à son court-métrage d'animation, La Paria, présentant ses origines, à admirer sur la page suivante. La Reine des Junkers est donc un personnage féroce et agressif, équipée d'une hache et Lambe dentelée capable de trancher ses ennemis et même de leur tirer dessus. Il sera également possible d'attirer les adversaires à soi et de foncer dans le tas en effectuant un tourbillon. Une Héroïne pensée depuis le départ pour le PvP en 5 contre 5, avec un gameplay plus dynamique donc, elle est même capable de drainer la santé des ennemis pour se soigner lors des affrontements. Blizzard rappelle que le mode PvP d'Overwatch 2 a été pensé pour mettre les individualités en avant, avec moins de boucliers pour un rythme plus rapide, il sera jouable en free-to-play et en cross-play, sauf sans doute dans les Parties compétitives. Les développeurs veulent par ailleurs que les joueurs aient accès à davantage de données, avec un tableau des scores remanié en pleine partie et surtout un récapitulatif plus complet à retrouver entre les matchs, pour voir ses points forts et ses points faibles afin de s'améliorer.

Du côté du jeu en lui-même, le directeur d'Overwatch 2 explique que ce nouvel opus sera un vrai titre live-service, avec un modèle de saisons qui changera toutes les neuf semaines, introduisant de nouveaux Héros. La feuille de route sera claire et complète, pas question de reproduire les mêmes erreurs que le premier volet, même si celui-ci n'avait aucune vocation à devenir un jeu live-service. Nous avons déjà un premier aperçu des nouveautés qui nous attendent, avec trois Héros, six cartes, le mode Pousser, 30 éléments cosmétiques (dont des portes-clés et bannières) et une première skin Mythique à venir au lancement d'Overwatch 2 le 4 octobre prochain. Pour savoir à quoi ressemblent ces nouveautés cosmétiques, des images sont à retrouver sur la seconde page. Un système de saisons sera inclus, avec un Battle Pass gratuit et Premium qui changera toutes les neuf semaines. Toutes les deux saisons, un nouveau Héros sera introduit, les joueurs auront également droit à des évènements réguliers et des défis hebdomadaires, impossible de s'ennuyer. La Saison 2 sera lancée le 6 décembre 2022, avec un nouveau personnage (un Tank), une nouvelle map, 30 skins inédites, un nouveau Battle Pass et une nouvelle skin Mythique.

Et pour 2023, nous aurons des Héros (surtout des Tanks et Healers), des cartes, des skins, des Battle Pass, de nouveaux modes de jeu et surtout le lancement du mode PvE, qui se fait désirer. Ce mode coopératif s'est encore une fois montré de manière bien trop brève, Blizzard explique qu'il servira à étendre le lore de la franchise avec le retour du Secteur Zero, obligeant Overwatch à se reformer à l'aide de Héros plus jeunes, comme Lucio et Tracer. Il nous fera voyager aux quatre coins du monde, notamment à Gothembourg pour découvrir l'usine de Torbjörn. Les développeurs se sont fait plaisir avec des cartes plus futuristes et détaillées, sans oublier d'y inclure un mixage audio Dolby Atmos également pensé pour l'audio 3D sur consoles. D'ailleurs, Overwatch 2 rajoutera pas moins de 25 000 lignes de dialogues inédites, de quoi renforcer les interactions entre les Héros pendant les parties.

Enfin, concernant la seconde phase de bêta d'Overwatch 2 qui débutera le 28 juin prochain, les inscriptions sont de nouveau ouvertes sur le site officiel de Blizzard. Même si vous avez participé à la première bêta, il faut s'enregistrer une nouvelle fois, et surtout choisir sa plateforme, cette phase de test sera en effet jouable sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S avec du cross-play. De plus, le studio a ouvert les précommandes pour le Pack de l'Observatoire d'Overwatch 2, qui inclut un accès assuré à la bêta du 28 juin, deux skins Space Rider pour Soldat : 76 et Cole Cassidy, le Battle Pass Premium de la Saison 1, 2 000 Crédits in-game, une icône de profil et l'accès immédiat à Overwatch: Legendary Edition, qui inclut cinq skins Épiques et autant de skins Légendaires.

Vous pouvez revivre cette présentation d'Overwatch 2 avec la vidéo ci-dessus, et vous rendre sur la seconde page afin de retrouver des images, le court-métrage La Paria et les séquences dédiées au contenu saisonnier et aux diverses nouveautés. La date de sortie du mode PvP d'Overwatch 2 en Early Access est pour rappel fixée au 4 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, ce mode sera free-to-play. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la franchise sur Amazon.

