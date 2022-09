TGS 2022 : Dragon Ball Z: Kakarot, un DLC avec Bardock dans un Season Pass 2 et des versions PS5 et Xbox Series X et S annoncés

Pour sa présentation du Tokyo Game Show 2022, Bandai Namco n'a pas seulement mis en avant Dragon Ball: The Breakers. Il faut croire que les bonnes ventes de Dragon Ball Z: Kakarot ont poussé l'éditeur et CyberConnect2 à se remettre au travail sur le jeu, car un Season Pass 2 vient d'être annoncé. Après les deux parties de Un nouveau pouvoir s'éveille reprenant les trames des films Battle of Gods et La Résurrection de ‘F’, puis Trunks, Le Guerrier de l'Espoir centré sur le futur du personnage, c'est une autre figure marquante de la saga qui va être au premier plan : Bardock (ou Baddack si vous préférez, mais c'est l'écriture utilisée même au Japon).

L'histoire devrait reprendre celle du téléfilm de 1990, puisque la bande-annonce nous montre Bardock débarquer sur une planète avec ses acolytes Sélipa, Tōma, Toteppo et Panbūkin. Ce DLC Bardock: Alone Against Fate sera suivi par deux autres, qui sont également prévus au sein du Season Pass 2 à venir en 2023, alors nous n'avons pas fini avec le jeu. Le site officiel indique qu'une partie de la planète Vegeta pourra être explorée.

Par ailleurs, Dragon Ball Z: Kakarot sortira sur PS5 et Xbox Series X|S l'année prochaine, des versions aux graphismes améliorés, mais rien de vraiment non plus en dehors de l'ajout de détails comme de fleurs dans les herbes sur l'un des visuels montrés.

Dragon Ball Z: Kakarot peut être acheté sur Amazon à partir de 20,65 €.

