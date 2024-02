Dragon Ball Z: Kakarot, Pan et un match retour inédit dans le trailer de lancement du DLC Goku's Next Journey

En attendant plus de nouvelles au sujet de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, c'est Dragon Ball Z: Kakarot qui fait parler de lui. En effet, fin janvier, nous avions appris que le troisième et dernier DLC du Season Pass 2 était prévu pour le mois de février et qu'il nous ferait suivre les évènements se déroulant à la fin du manga originel d'Akira Toriyama à la suite de l'ellipse de 10 ans. Ce contenu intitulé Goku's Next Journey s'était montré la semaine dernière avec une vidéo de gameplay où Gokû faisait face à son fils Goten, mais nous n'avions alors pas eu droit à une date de sortie. Bandai Namco la dévoile à présent, accompagnée d'une bande-annonce de lancement qui a tout pour plaire aux fans.

C'est donc ce mercredi 21 février 2024 que Goku's Next Journey sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. La vidéo met particulièrement en avant la jeune Pan, fille de Gohan et Videl, qui va elle aussi combattre son grand-père dans ce DLC et participer au 28e Tenkaichi Budokai. Les développeurs de CyberConnect2 ont visiblement retranscrit fidèlement les évènements avec notamment la présence de Bra, Māron ou encore la pichenette de Vegeta sur Nok. En termes de contenu, l'affrontement entre Pan et Mō Kekko sera également inclus. Plus étonnant, la fin de la vidéo indique qu'un match retour inédit entre Gokû et Vegeta aura lieu, reste à savoir à quel moment puisque cela ne peut pas se passer une fois qu'il part avec Uub à la suite du tournoi...

Si vous jouez sur PC, Dragon Ball Z: Kakarot est vendu à partir de 50,99 € chez Gamesplanet. Sur consoles, Amazon le propose dès 22,99 €.