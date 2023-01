Dragon Ball Z: Kakarot, Bardock: Seul Face au Destin et Freezer dans le trailer de lancement du DLC, le prochain déjà teasé

Ce vendredi, Dragon Ball Z: Kakarot va s'offrir une nouvelle vie sur PS5 et Xbox Series X|S en plus d'accueillir une nouvelle vague de contenu payant. En effet, un Season Pass 2 va voir le jour avec pour commencer le DLC Bardock: Seul Face au Destin, dont nous avons pu découvrir diverses phases de gameplay en fin d'année dernière, contre les Kanassans et les sbires de Freezer. Bandai Namco prend donc un peu d'avance et partage une bande-annonce de lancement qui en montre bien plus à son sujet.

Si nous avons choisi de mettre en avant la vidéo de PlayStation France, c'est pour que vous puissiez profiter des sous-titres et du doublage japonais, car l'éditeur a préféré opter pour la langue de Shakespeare, de quoi faire saigner nos tympans... Nous contrôlerons donc Bardock et côtoierons bien d'autres saiyajins, dont nos compagnons Sélipa, Tōma, Toteppo et Panbūkin, avec comme finalité un affrontement contre le tyran galactique. L'encore jeune prince Vegeta et un Nappa possédant alors encore quelques poils sur le caillou feront acte de présence au cours de l'intrigue, qui s'annonce riche en émotions.

Par ailleurs, la fin du trailer (celui ci-dessous) tease le prochain DLC avec une silhouette que les fans ont bien vite reconnue, puisqu'il s'agit de Gokû tel qu'il apparaît en arrivant au 23e Tenkaichi Budokai après avoir bien grandi. Oui, ce n'est techniquement pas du DBZ, mais voir ces anciennes aventures adaptées a tout de même de quoi nous réjouir.

Si Dragon Ball Z: Kakarot vous fait de l'œil dans sa déclinaison « next-gen », sachez que la Fnac le propose en précommande à 29,99 €, tarif n'incluant pas le premier Season Pass vendu 24,99 € dans les boutiques en ligne.