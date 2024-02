Dragon Ball Z: Kakarot, du gameplay qui tabasse pour le DLC Goku's Next Journey

Les jeux dans l'univers à succès d'Akira Toriyama sont nombreux sur le marché actuellement et les joueurs ont les yeux rivés sur le futur DRAGON BALL: Sparking! ZERO, qui nous a récemment montré les différentes transformations de Gokû et Vegeta dans une bande-annonce totalement folle. Pour autant, c'est Dragon Ball Z: Kakarot qui nous intéresse à présent, puisque son ultime DLC annoncé lors de la Battle Hour 2024 refait parler de lui. Pour rappel, Goku's Next Journey adaptera la fin du manga et de l'anime DBZ, avec le 28e Tenkaichi Budokai et la rencontre musclée entre Gokû et Uub.

C'est donc une vidéo de gameplay qui a été diffusée, mettant en scène un affrontement entre Gokû et son fils Goten. Oui, le passage ellipsé dès le début du chapitre 518 du manga et les quelques secondes présentes dans l'anime ont été étirées pour nous montrer cet entraînement père-fils. Compte tenu des évènements originaux de l'œuvre, la présence d'autres ajouts du genre servant à gonfler le contenu ne serait pas étonnante, au risque que ce DLC soit extrêmement court dans le cas contraire.

En revanche, aucune date de sortie n'a été donnée, alors même qu'il est prévu pour le mois de février. Cela ne devrait donc pas tarder.

Si vous jouez sur PC, Dragon Ball Z: Kakarot est vendu à partir de 50,99 € chez Gamesplanet. Sur consoles, Amazon le propose dès 22,99 €.

