Dragon Ball Z: Kakarot, de premiers détails concrets pour l'Aventure dans le Domaine des Démons en DLC, tirée de DAIMA

La série Dragon Ball DAIMA vient de se conclure dans l'Archipel à la suite de la diffusion de son vingtième et dernier épisode, elle qui avait débuté en octobre. Rassurez-vous, pas de spoiler à ce sujet ici, mais c'est bien cette œuvre pour le 40e anniversaire de la licence dont il est question, puisqu'elle va se décliner en DLC dans bien des jeux, dont Dragon Ball Z: Kakarot, fort de ses plus de 8 millions de copies vendues. Contrairement à ce que laisse penser son intitulé, CyberConnect2 avait d'ores et déjà ajouté du contenu s'écartant de la série DBZ avec le 23e Tenkaichi Budokai, se passant juste avant. Mais cette fois, cela ira donc beaucoup plus loin. Lorsque Bandai Namco annonçait le développement de nouveaux DLC en mars dernier, nous pensions alors à Dragon Ball GT. Ce ne sera pas si éloigné sur certains points, mais clairement pas aussi attractif. Après un bref teaser en octobre dernier, le pack Aventure dans le Domaine des Démons est désormais bien plus concret.

Sa première partie sera donc disponible dans le courant de l'été, entre juillet et septembre 2025, tandis que la deuxième n'arrivera pas avant l'année prochaine, à priori avant le 28 février 2026 à en croire la description sur les boutiques en ligne. Le pack les regroupant coûte 34,99 €, ayant comme bonus divers objets (Plat du boucher ultime, Méga eau sacrée, Dinocorne mauve et Eau d'éveil).

Nous retrouverons donc Gokû (Mini) et ses camarades d'aventure, qui visiblement se révèleront plus utiles que dans la série. La vidéo se veut assez fidèle aux évènements survenus dans le Troisième Royaume des Démons, avec entre autres antagonistes à abattre les membres de la gendarmerie sous les ordres de Gomah. Bon, difficile d'être excité de revivre tout ça, mais cela plaira sans doute aux jeunes enfants. Parmi les visuels à retrouver en page suivante, nous avons également la confirmation que l'affrontement face au Tamagami Numéro Trois sera inclus.

Explorez le monde de Dragon Ball DAIMA Le pack DAIMA- Aventure dans le Domaine des Démons vous invite à revivre les palpitantes aventures de Son Gokû (Mini) et ses amis Glorio, Shin et Panzy. Traversez des espaces qui reproduisent fidèlement le magnifique monde de la série animée, Dragon Ball DAIMA. Plongez-vous dans le Domaine des démons Découvrez le monde de Dragon Ball DAIMA à travers les yeux de Son Gokû (Mini). Promenez-vous dans les paysages complexes du Monde des démons, rencontrez de nouveaux amis, affrontez de nouveaux ennemis, et faites face à de nouveaux mystères. Jetez-vous dans la bataille avec de nouvelles techniques Profitez de combats semblables à ceux du dessin animé en utilisant de nouvelles techniques avec le bâton magique. Utilisez les médinsectes pour obtenir divers effets et profitez du soutien de Panzy et des autres pour ajouter de la stratégie à vos combats.

