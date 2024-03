Dragon Ball Z: Kakarot est loin d'être enterré, un combat dantesque pour exciter les joueurs en vidéo

Alors que nous venons juste d'avoir des nouvelles de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, dont la révélation de 11 personnages jouables supplémentaires, c'est à nouveau Dragon Ball Z: Kakarot qui fait l'actualité. Les trois DLC de son Season Pass 2 sont désormais disponibles, à savoir Bardock: Seul Face au Destin, le 23e Tenkaichi Budokai et Goku's Next Journey. Nous ne nous attendions donc pas à avoir des nouvelles du jeu de CyberConnect2, mais Bandai Namco a diffusé une bande-annonce explosive mettant en avant la confrontation épique entre Gokû et Vegeta présente dans ce dernier.

S'il n'y avait eu que cette vidéo dont le seul but est de promouvoir un contenu déjà disponible depuis un mois, vous ne seriez sans doute pas en train de lire ces lignes, aussi cool soit-elle. Il n'aura toutefois fallu qu'un simple message sur les réseaux sociaux pour tout changer. En effet, il est indiqué que l'éditeur a davantage de plans pour Dragon Ball Z: Kakarot et nous demande de patienter pour plus d'information à ce sujet.

Oui, comme la plupart des jeux de Bandai Namco, dont Dragon Ball Xenoverse 2, la production de DLC va visiblement se poursuivre plutôt que de nous proposer une suite, un modèle qui ne plait pas forcément, mais qui est clairement bien plus rentable pour l'éditeur. Le jeu couvrant déjà la fin de Dragon Ball (l'anime), ainsi que l'ensemble de DBZ, les évènements des films Battle of Gods et La Résurrection de ‘F’, et donc les histoires de Trunks et Baddack, à quoi faut-il s'attendre ? Avec l'inclusion de contenus tirés de Dragon Ball Super dans Sparking! ZERO, avoir quelque chose de différent serait fort bienvenu. Malgré toutes les critiques qui ont pu lui être faites, la série GT est appréciée et la nostalgie ferait vendre. De même, proposer du contenu basé sur les longs-métrages centrés sur Cooler, (le vrai) Broly, Bojack ou Janemba ravirait sans mal les fans.

Pour le moment, une seule chose à faire, patienter. Vous pouvez vous procurer Dragon Ball Z: Kakarot à partir de 22,99 € sur Amazon.