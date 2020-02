Dragon Ball Z: Kakarot, 1,5 million de ventes en une semaine, Bandai Namco est ravi

Dragon Ball Z: Kakarot est sorti le mois dernier, et s'il n'est pas exempt de défauts que Bandai Namco Games s'efforce de corriger, au moins sur le plan technique, il a reçu un très bel accueil des nombreux fans de la franchise.

La question était de savoir à quel point le titre de CyberConnect2 a été un succès public ? L'éditeur vient de nous donner une indication, et elle est plus que positive : Dragon Ball Z: Kakarot s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires en tout juste une semaine, sur PC, PS4 et Xbox One. À titre de comparaison, Dragon Ball Xenoverse avait fait autant en un mois, Xenoverse 2 n'en était « que » à 1,4 million en sept jours, et seul le mastodonte Dragon Ball FighterZ a fait mieux récemment avec 2 millions d'unités écoulées sur la même période.

Bandai Namco Games ne s'attend cependant pas à ce que les prochains mois soient spécialement fastes, car il ne vise qu'un total de 2 millions de ventes pour l'année 2020. Il est néanmoins ravi de la tourne des choses et veut « continuer à se concentrer sur le développement de jeux de haute qualité », et ça, nous n'allons pas nous en plaindre. Prochaine étape pour Dragon Ball Z: Kakarot, son Season Pass avec de nouvelles histoires, qui n'attend que d'être détaillé.

Lire aussi : TEST de Dragon Ball Z: Kakarot, un bel hommage aux fans