Dragon Ball Z: Kakarot, le patch 1.04 qui réduit les temps de chargement est là

Dragon Ball Z: Kakarot prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités prochainement, comme une Time Machine pour compléter les missions manquées.

Mais les développeurs ont d'abord mis l'accent sur le perfectionnement technique du projet avec une nouvelle mise à jour. Le patch 1.04 vient d'être déployé sur PC, PS4 et Xbox One, et il réduit les temps de chargement lors d'un passage entre deux zones, comme promis. Il en profite pour corriger quelques bugs en tout genre, ce qui devrait améliorer le confort et la qualité générale de l'expérience, avant d'accueillir de vraies nouveautés.

TEMPS DE CHARGEMENT Temps de chargement réduits en voyageant d'une zone à une autre. AUTRES CORRECTIONS Corrige le bug où les joueurs ne peuvent pas accepter la quête annexe « Telekinesis Training » (Arc Saiyajin Épisode 3) si vous enregistrez et chargez votre partie après avoir combattu Tenshinhan.

Corrige le bug où l’icône Histoire Principale n’est pas affichée si vous enregistrez et chargez votre partie après avoir terminé la mission « The Longest Three Hours » (Arc Saiyajin Épisode 5).

Corrige le bug où ChiChi est introuvable si vous acceptez la quête annexe « Goten’s Growth » (Arc Buu Épisode 1) et complétez l’Histoire Principale sans finir la quête annexe.

Corrige le bug où les personnages liés à l’Histoire ou aux quêtes annexes n’apparaissent pas s’ils ont déjà été rencontrés sous leur forme hostile.

Xbox One seulement - Corrige le bug où l’Introduction d’Ouverture n’est pas jouée avant le Menu Titre.

