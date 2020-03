Dragon Ball Z: Kakarot, le patch 1.06 et la Time Machine disponibles

Bandai Namco Games nous avait promis une mise à jour avec la Time Machine pour Dragon Ball Z: Kakarot, et elle est enfin disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Enfin, en Asie pour le moment, mais le patch 1.06 devrait très vite être déployé en Occident.

Elle ajoute donc une nouvelle fonctionnalité pour remonter dans le temps et compléter les objectifs que vous auriez pu manquer. Après avoir terminé l'histoire, vous pouvez retrouver le Dr. Brief près de la Capsule Corp., qui vous laissera retourner dans les arcs Saiyajin, Freezer, Cyborg et Buu en vue de refaire les missions principales et terminer les quêtes annexes incomplètes. Comme ça, pas la peine de recommencer sa partie pour viser le 100 %. La mise à jour permet sinon de passer le générique de fin, et apporte des indices pour certaines sous-missions et des correctifs en tout genre.

Les regards sont maintenant tournés vers le Season Pass et ses deux extensions A New Awakening, dont la première partie a été détaillée cette semaine. Au programme, entraînement et transformation Super Saiyajin God pour Gokû et Vegeta.

