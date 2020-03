Dragon Ball Z: Kakarot, combos inédits et nouvelles transformations, le DLC A New Awakening (First Part) – Whis’ Training précisé

Entre patchs techniques et mises à jour de contenu, les joueurs attendant par exemple la Time Machine pour ce mois-ci, Dragon Ball Z: Kakarot s'est d'abord affiné gratuitement. Il est désormais temps pour lui de se concentrer sur ses extensions payantes.

La première a été teasée par Bandai Namco Games, et laissait penser à une histoire en lien avec le film Dragon Ball Z: Battle of Gods. Tout cela est confirmé cette semaine par un magazine nippon, qui en dit plus sur ce DLC appelé A New Awakening (First Part) – Whis’ Training. L'aventure sera accessible avec Gokû et Vegeta avant d'avoir terminé l'histoire principale, et tournera autour d'un entraînement pour apprendre une nouvelle compétence spéciale et renforcer nos combos.

Petite surprise, en perfectionnant nos coups, nous aurons même la chance de nous transformer en Super Saiyajin God avec Gokû et en Super Saiyajin avec Vegeta ! Ce n'est pas encore dit officiellement, mais un combat avec Beerus semble presque inévitable. A New Awakening (First Part) – Whis’ Training est prévu pour le printemps 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et est compris dans un Season Pass à 24,99 € qui inclut logiquement la future deuxième partie.

