Dragon Ball Z: Kakarot, un nouveau patch pour réduire les temps de chargement en préparation

Dragon Ball Z: Kakarot est enfin disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et si les avis divergent sur ses qualités intrinsèques, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est techniquement perfectible.

Le gros défaut actuel, ce sont ses temps de chargement, trop fréquents et trop longs. CyberConnect2 a pourtant dit avoir amélioré ce point noir à l'occasion du patch day one, mais son état actuel est encore trop éreintant pour les joueurs. Les développeurs n'ont pas pu rester muets face à l'agacement de la communauté, et ont annoncé sur les réseaux sociaux que « des mises à jour pour réduire le temps de chargement seront bientôt mises en œuvre ».

Avec un ou plusieurs patchs, Dragon Ball Z: Kakarot devrait donc corriger le tir et rendre l'expérience plus fluide et moins énervante à ce niveau-là. Pour ceux qui n'étaient pas spécialement pressés de jouer à cette aventure, vous allez pouvoir attendre encore un peu pour l'approcher dans de meilleures conditions.

