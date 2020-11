Dragon Ball Z: Kakarot, déferlante de Ki et Super Saiyajin Blue dans le trailer de lancement du nouveau DLC

Il faut bien l'avouer, Bandai Namco et CyberConnect2 ont bien fait languir les joueurs de Dragon Ball Z: Kakarot ces derniers mois, dévoilant au compte-goutte les détails sur le DLC Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 2, n'en donnant surtout aucune date de sortie, et se permettant le luxe de lancer le mode Card Warriors. Nous l'avons enfin découverte la semaine dernière à la suite d'un long passage de gameplay opposant Vegeta et Freezer. C'est pour demain, alors il est désormais temps d'apprécier la bande-annonce de lancement de ce contenu payant.

Les évènements du long-métrage La Résurrection de ‘F’ sont ici repris et altérés en opposant la Z Team au Commando Ginyu, entre autres sbires de Freezer, tandis que ce dernier fait une démonstration des nouveaux pouvoirs qu'il a obtenus en atteignant sa nouvelle forme face à Gokû et Vegeta. Guerriers de la Terre utilisant des avec des Combinaisons Z contre hordes d'aliens belliqueux et Super Saiyajin Blue vs Golden Freezer, telle sont les affiches de ce nouveau contenu, avec destruction de la planète en supplément ! Pour en profiter, il faudra soit être en possession du Season Pass ou du pack Un nouveau pouvoir s'éveille regroupant les deux extensions.

