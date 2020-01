Dragon Ball Z: Kakarot, 11 Go de patchs day one à télécharger, voici ce qu'ils apportent

Nous vous le rapportions il y a quelques heures : pour obtenir Dragon Ball Z: Kakarot via les plateformes de téléchargement, il faut installer 34 Go de données de base.

Comme tous les titres modernes, le jeu de CyberConnect2 et Bandai Namco Games aura néanmoins droit à des patchs day one pour apporter les derniers correctifs effectués depuis le pressage des copies. Ces données, à télécharger complètement pour les acheteurs d'exemplaires physiques, et à ajouter en partie aux gigaoctets de la version numérique, pèseront au moins 11 Go, car pas moins de deux mises à jour ont déjà été déployées avant le lancement.

Version 1.01 Ajouts fonctionnels liés aux bonus Version 1.02 Temps de chargement améliorés

Le voyage rapide du sommet de la Tour Karin vers Capsule Corporation est désormais possible depuis la mappemonde

Ajout de quêtes secondaires

Réduction du coût de participation au Contre-la-Montre (Avancé)

Autres modifications

Entre ajouts et modifications du contenu, et améliorations du fonctionnement général du jeu, ces mises à jour seront donc essentielles pour bien débuter votre partie de Dragon Ball Z: Kakarot. En toute logique, d'autres patchs sortiront avant ou après la date de sortie du titre, le 17 janvier 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, pour optimiser l'expérience.

Lire aussi : BON PLAN : Dragon Ball Z: Kakarot, 19 % de réduction avec notre code promo, profitez-en !