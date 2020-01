Dragon Ball Z: Kakarot, le poids du jeu dévoilé

C'est cette semaine que débarque enfin Dragon Ball Z: Kakarot sur nos plateformes, lui qui nous fera revivre les trois grands arcs contre Freezer, Cell et Buu.



Nous savons désormais tout ou presque de ses possibilités, et notamment de son gameplay entre action à gogo et personnalisation des héros façon RPG. Mais il manquait encore quelques détails techniques pour pleinement accueillir le titre créé par CyberConnect2. Les joueurs adeptes du numérique se demandaient ainsi quel poids ferait Dragon Ball Z: Kakarot, et ils ont maintenant la réponse.

Il faudra télécharger 34,32 Go de données, hors éventuel patch day one, pour faire tourner le titre la première fois. L'information est donnée par le PlayStation Store pour la PS4, mais ce devrait être sensiblement la même chose sur Xbox One et PC à la sortie de Dragon Ball Z: Kakarot, le 17 janvier 2020.

Lire aussi : BON PLAN : Dragon Ball Z: Kakarot, 19 % de réduction avec notre code promo, profitez-en !