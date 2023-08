Dragon Ball Z: Kakarot, une bande-annonce épique pour le lancement du 23e Tenkaichi Budokai, le 5e DLC du jeu

La très longue attente des joueurs possédant Dragon Ball Z: Kakarot va enfin se terminer ce jeudi avec comme prévu la sortie du cinquième DLC faisant partie du Season Pass 2 et qui mettra en scène les évènements du 23e Tenkaichi Budokai. Teasé depuis janvier et ensuite rapidement montré avec quelques captures d'écran, il aura fallu attendre le mois de juillet pour en découvrir une vidéo de gameplay nous montrant les combats au sein de l'arène du tournoi, Ground Battle. Bandai Namco diffuse à présent une traditionnelle bande-annonce de lancement mettant en scène les évènements de la fin de la jeunesse de Gokû, avant DBZ pour l'anime.

Nous avons ainsi droit à la défaite de Piccolo Daimaō, qui avant de mourir va donner naissance à son fils. Ce n'est que trois ans plus tard et après une bonne poussée de croissance que Gokû va faire son retour pour participer au 23e Championnat du monde des arts martiaux, avec une confrontation face à Ma Junior en point d'orgue. Mais avant le clou du spectacle, plusieurs autres combats faisant intervenir Tenshinhan, Cyborg Tao Pai Pai, Chichi et Shen avec le Mafuba seront également au rendez-vous.

Et cette fois, le mystère reste entier concernant le sixième et dernier contenu téléchargeable payant qui paraîtra à l'avenir. Espérons que l'éditeur nous en dise plus dans les prochains mois, par exemple durant le Tokyo Game Show.

Dragon Ball Z: Kakarot est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez vous procurer l'édition standard sur Amazon à partir de 23,30 €.