Dragon Ball Z: Kakarot, le gameplay et les améliorations façon RPG expliqués par une bande-annonce

Plus qu'un simple jeu de baston, Dragon Ball Z: Kakarot sera un vrai Action-RPG avec ses décors à explorer, ses quêtes annexes, des arbres de compétences et plus encore.

L'aspect jeu de rôle est encore une fois à l'honneur d'une bande-annonce de gameplay, qui nous explique d'abord que l'expérience gagnée au combat servira à augmenter le niveau des personnages. Du côté des habiletés, elles devront être débloquées ou améliorées en échange d'Orbes Z, certaines seront cependant uniquement accessibles après avoir réalisé des entraînements, à déclencher eux contre des Médailles D.

Manger régulièrement nous permettra sinon d'augmenter nos points de statistique de manière permanente, en dégustant par exemple des menus au restaurant ou les repas de Chichi. Enfin, nous avons droit à un rappel sur le fonctionnement des Emblèmes d'Âmes et du Tableau Communautaire pour accumuler les bonus en tout genre.

Version sous-titrée en basse qualité sur Twitter



Le 17 janvier, vous devrez être le plus fort pour sauver la Terre de la destruction !

Découvrez comment booster vos stats, obtenir de nouvelles techniques et apprendre des Super Attaques dans #DragonBall Z: Kakarot !

Bref, les amateurs de RPG auront de quoi se faire plaisir avec Gokû et les autres combattants jouables de Dragon Ball Z: Kakarot, dont la date de sortie est fixée au 17 janvier 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.