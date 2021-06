Dragon Ball Z: Kakarot, une date de sortie proche et du gameplay pour l'ultime DLC, Trunks, Le Guerrier de l'Espoir

Les fans de Dragon Ball Z: Kakarot ont déjà pu mettre la main sur l'extension en deux parties Un nouveau pouvoir s'éveille. Mais pour conclure le Season Pass, Bandai Namco Games doit encore nous livrer Trunks, Le Guerrier de l'Espoir, une histoire en un DLC autour d'un futur alternatif avec Gohan et Trunks, alors que C-17 et C-18 ont tué tous leurs alliés.

Annoncée en vidéo, l'aventure a depuis eu droit à des images pour confirmer la présence de Oolong, Cell (Forme Imparfaite) ou encore d'une mécanique Assaut d'Android. Ne manquait plus qu'une date de sortie pour pleinement se projeter et nous l'avons désormais : ce sera pour le 11 juin 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Une vidéo de gameplay montrant Gohan au combat contre les 2 androïdes a été diffusée au passage.

Après cela, Bandai Namco Games en aura normalement fini avec Dragon Ball Z: Kakarot, disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr. Aurons-nous alors droit à l'officialisation d'un nouveau jeu basé sur la franchise dans les mois qui viennent ? Affaire à suivre !