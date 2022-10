Dragon Ball Z: Kakarot, une date de sortie et des éditions spéciales sur PS5 et Xbox Series X et S, les améliorations graphiques en vidéo

Bandai Namco Games aurait pu arrêter l'aventure Dragon Ball Z: Kakarot avec son extension Trunks, Le Guerrier de l'Espoir et son portage Switch. Que nenni : il annoncé lors du dernier Tokyo Game Show qu'il préparait un Season Pass 2 avec notamment Bardock: Alone Against Fate et 2 autres DLC, et un portage sur consoles next-gen pour 2023.

Bande-annonce HD

Ce portage arrivera en premier et vient d'ailleurs déjà d'obtenir une date de sortie nette et précise, confirmée par une bande-annonce. C'est donc le 13 janvier 2023 que Dragon Ball Z: Kakarot débarquera sur PS5 et Xbox Series X|S avec du 60 fps et surtout des graphismes améliorés, comme nous le montre des comparaisons dans la vidéo.

Revivez la saga Dragon Ball Z comme jamais auparavant.



DRAGON BALL Z: KAKAROT arrive sur Playstation 5 et Xbox Series X|S le 13 janvier 2023 avec des graphismes améliorés et en 60 fps ! pic.twitter.com/ryGYCYIxrs — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) October 5, 2022

Bande-annonce VF

Le premier Season Pass avec ses 3 extensions ne sera à priori pas disponible de base, car il est compris comme bonus dans l'édition Deluxe numérique, ajoutant aussi un objet de cuisine deluxe. Une édition Légendaire numérique débloquera en plus un objet de cuisine légendaire, le Season Pass 2 et le Pilier de Tao Pai Pai. Les précommandes pour les copies physiques seules ne sont pas encore ouvertes, mais l'upgrade next-gen étant gratuite, vous pouvez vous tourner vers les éditions PS4 et Xbox One, disponibles à partir de 24,99 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : TEST Dragon Ball Z: Kakarot, une version Switch qui vaut le détour ?