TEST Dragon Ball Z: Kakarot, une version Switch qui vaut le détour ?

Début 2020, les joueurs PlayStation 4, Xbox One et PC ont pu découvrir une toute nouvelle production se basant sur la licence Dragon Ball, Kakarot ! Un monde à explorer, des missions à réaliser, les fans retracent le voyage de Son Gokû et ses amis dans un Action-RPG accrocheur, malgré quelques... défauts. Bandai Namco a pris la décision de porter cette œuvre sur Switch, nous sommes retournés taper de vilains garnements, que vaut donc cette adaptation ?

Dragon Ball Z: Kakarot sur Switch n’est pas si mauvais.

Sans surprise, les développeurs ont dû faire des concessions pour faire tourner Dragon Ball Z: Kakarot sur la belle de Nintendo. Ainsi, certains éléments des décors ont été supprimés, les textures sont plus simplistes, moins détaillées, et les personnages sont moins « lisses ». De l’aliasing fait son apparition un peu partout. En mode TV, les arrière-plans sont légèrement moins flous, en mode Portable, le rendu n’est pas trop mauvais. Que ce soit d’un côté ou de l’autre, le framerate n’est pas fameux. Le jeu tourne de base dans les 30 fps, mais selon les phases, nous avons rencontré d’énormes chutes gênantes. Durant les combats, vous pouvez souffler, le nombre d’images par seconde est stable globalement.

Concernant la prise en main, nous trouvons les Joy-Con trop petits pour ce type d’odyssée. Durant les moments d’exploration, pas de souci, durant les affrontements, ça sent le roussi... Pour exécuter différents combos, ou encore amorcer une attaque dévastatrice, il faut maintenir des gâchettes et appuyer sur une touche adéquate. Les doigts ne sont pas à l’aise, c’est pourquoi nous recommandons d’y jouer avec une bonne manette lorsque vous êtes posés sur votre canapé. En déplacement, nous devons faire avec.

Cette édition inclut en prime les deux premiers DLC, Un nouveau pouvoir s'éveille ! 1 & 2, qui ne sont pas fameux au passage. Alors certes, la partie visuelle est moins folichonne, mais sincèrement, Dragon Ball Z: Kakarot sur Switch n’est pas si mauvais. L’expérience reste intacte, et c’est agréable de pouvoir se trimballer une telle aventure dans la poche.

Les plus Kakarot dans la poche

Agréable en mode Portable Les moins Les chutes de framerate

Les Joy-Con peuvent déranger certains joueurs

Notation Verdict 14 20