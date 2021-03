Dragon Ball Z: Kakarot, le DLC Trunks The Warrior of Hope annoncé en vidéo, adaptant l'arc du futur

Ces 12 dernières heures, les fans du monde entier ont pu se retrouver pour suivre en ligne l'évènement Dragon Ball Games Battle Hour, qui a comme prévu consacré un segment dédié aux annonces à sa toute fin. Dragon Ball Z: Kakarot était déjà fort bien présent tout du long avec sa vidéo World Flight et a refait parler de lui avec l'annonce de son ultime DLC !

Après l'aventure en deux parties Un nouveau pouvoir s'éveille, qui reprenait à sa sauce les deux films ayant introduit le Super Saiyajin God et SSGSS, c'est un tout autre arc qui va cette fois être adapté, celui de Trunks du futur. Eh oui, la bande-annonce diffusée pour l'occasion nous montre ainsi l'ensemble de la Z-Team chez Gokû alors que celui-ci rend son dernier souffle. La suite, vous la connaissez, les fameux androïdes C-17 et C-18 mettent le monde à feu et à sang, et ce sont donc Gohan du futur et le jeune Trunks qui vont tenter de leur résister tant bien que mal. Ce DLC Trunks The Warrior of Hope paraîtra au début de l'été, nous ne tarderons donc pas à en apprendre plus à son sujet.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PS4, Xbox One et PC, vendu à partir de 49,99 € à la Fnac.



