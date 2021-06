Dragon Ball Z: Kakarot, baston et émotions dans le trailer de lancement du DLC Trunks, Le Guerrier de l'Espoir

Le bout du tunnel est désormais proche pour Dragon Ball Z: Kakarot, le dernier jeu en date de la saga développé par CyberConnect2, paru au début de l'année dernière (oui, déjà). Il a depuis accueilli une extension en deux parties et en demi-teinte, Un nouveau pouvoir s'éveille, qui reprenait les évènements des films Battle of Gods d'un côté et La Résurrection de ‘F’ de l'autre, avec les transformations allant avec. Pour son ultime DLC payant annoncé, direction le futur avec Trunks, Le Guerrier de l'Espoir.

Nous avions eu l'occasion de voir du gameplay de ce contenu récemment et sa date de sortie avait alors été dévoilée, c'est pour demain, le 11 juin 2021. Bandai Namco vient donc de mettre en ligne une bande-annonce de lancement aussi nostalgique qu'excitante, même si elle est en anglais. La première transformation de Trunks du futur en Super Saiyajin y est évidemment montrée, de même que sa relation et son entraînement auprès de Gohan en vue d'éliminer C-17 et C-18, ainsi que sa lutte pour exterminer Cell avant qu'il ne retourne dans le passé, vous connaissez l'histoire. Notez également que le mini-jeu Card Warriors va encore être enrichi cet été avec une troisième vague de cartes.

Dragon Ball Z: Kakarot est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One et PC, vous pouvez l'acheter sur Amazon à partir de 34,99 €. Le Season Pass coûte pour rappel 24,99 €.