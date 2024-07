Dragon Ball Z: Kakarot, un nouveau gros chiffre de ventes dévoilé

Même si tous les fans du manga d'Akira Toriyama ont les yeux rivés sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO, attendu en fin d'année, Bandai Namco n'oublie pas Dragon Ball Z: Kakarot, un étonnant Action-RPG développé par CyberConnect2 et qui a séduit de nombreux joueurs depuis son lancement en 2020.

Deux ans après sa sortie, les studios avaient dévoilé que le titre s'était écoulé à plus de 4,5 millions d'exemplaires. Depuis, eh bien les mois ont défilé et des versions Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X|S ont vu le jour, décuplant les ventes. Aujourd'hui, Bandai Namco et CyberConnect2 annoncent que Dragon Ball Z: Kakarot s'est écoulé à plus de huit millions d'exemplaires sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Cela ne prend même pas en compte les copies offertes aux abonnés PlayStation Plus Extra.

Pour rappel, Dragon Ball Z: Kakarot a accueilli il y a quelques mois le DLC Goku's Next Journey. Si vous n'avez pas encore craqué, le jeu de base est disponible contre 14 € sur Cdiscount.

