CyberConnect2 : un point sur les ventes de Dragon Ball Z: Kakarot, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles et Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Surtout connu pour les franchises .hack// et Naruto: Ultimate Ninja, le studio japonais CyberConnect2 s'est diversifié ces dernières années, avec notamment le développement de Dragon Ball Z: Kakarot et Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (et de FF VII Remake, repris par Square Enix).

Pour bien débuter l'année, CyberConnect2 a organisé un livestream, l'occasion de notamment faire le point sur les ventes de ses derniers jeux en date. Nous apprenons ainsi que Dragon Ball Z: Kakarot s'est écoulé à plus de 4,5 millions d'exemplaires, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a trouvé 8,7 millions de preneurs et Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles a tout de même séduit 1,32 million de joueurs, malgré des retours loin d'être positifs.

CyberConnect2 annonce également qu'il dévoilera son prochain jeu en février 2022, pour un lancement dans le courant de l'été prochain. Enfin, le studio compte bien célébrer les 20 ans de la franchise .hack//, en juin donc. Vous pouvez retrouver Dragon Ball Z: Kakarot à 50,99 € (-10 %) chez Gamesplanet.

