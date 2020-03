Ce week-end sur GAMERGEN.COM : des images du DLC de Dragon Ball Z: Kakarot, et un point sur la PS5 et Amazon

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 21 et dimanche 22 mars 2020 ?

Bandai Namco a partagé des images du DLC Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1 de Dragon Ball Z: Kakarot. À côté de cela, Amazon va privilégier les commandes prioritaires, et selon Ready at Dawn, la PS5 est « l'une des consoles de salon les plus révolutionnaires jamais conçues ».

Dans le reste de l'actualité, le cross-play de World War Z a été daté, plusieurs films sortiront en VOD avant l'heure suite aux fermetures de divers cinémas, du gameplay de MotoGP 20 a été partagé, 20 millions d'utilisateurs se sont connectés en même temps sur Steam, la version 13.00 de Monster Gunter World: Iceborne a été datée, des captures de Gokû en Ultra Instinct de Dragon Ball FighterZ ont été dévoilées, Disney+ a été reporté en France, et Half-life: Alyx a eu droit à une première note.

Pour finir, il ne vous reste plus que quelques heures pour récupérer gratuitement Tomb Raider (2013) et Lara Croft And The Temple of Osiris sur Steam.