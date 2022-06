Hero Festival Grenoble Episode 4 : le programme des festivités sur le stand de GAMERGEN.COM pour ce week-end de folie (avec une super exclusivité)

La quatrième édition du Hero Festival Grenoble ouvrira ses portes samedi et dimanche prochains, soit les 18 et 19 juin 2022. Pendant tout le week-end, vous pourrez vous faire plaisir au travers de nombreux domaines comme le manga, la BD, les comics, le jeu vidéo, le cosplay, le cinéma, les séries, la réalité virtuelle, etc. Vous pourrez y rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des comédiens, des cosplayeurs, des musiciens, des champions d'e-sport, des comédiens de doublage, des chanteurs, des YouTubeurs... Ce rendez-vous, qui accueille autant de passionnés que de néophytes, est un évènement familial par excellence et vous trouverez plus d'infos ici.

Depuis six ans, nous partageons notre passion de la VR et nous essayons de faire découvrir à tous le plaisir de plonger en immersion grâce à la réalité virtuelle que ce soit pour jouer, voyager, faire du sport ou encore regarder des contenus multimédias. Pour cela, nous avons une chaîne YouTube qui propose de nombreuses vidéos sur le sujet, nous publions des articles dans la section AR/VR du site grâce à des rédacteurs dédiés et, enfin, nous proposons des animations sur les salons pour vous faire « vivre les choses » plutôt que simplement les voir. Ce week-end, c'est au Hero Festival Grenoble 2022 que nous sévirons !

Programme du week-end sur le stand GAMERGEN.COM (14 casques VR)

Espace famille

Cet espace permettra aux plus jeunes, en compagnie de leurs parents uniquement, de découvrir la réalité virtuelle au travers d'un dessin animé ou d'une plongée sous-marine en toute sécurité grâce à quatre casques VR. Parents et enfants vivront ensemble cette expérience. Espace multijoueur

Quatre casques VR seront dédiés à des jeux permettant de s'affronter à plusieurs en face à face virtuel. Que ce soit le coin Dodge Ball ou celui du Duel, vous allez découvrir que l'immersion en réalité virtuelle augmente fortement le plaisir de jouer entre amis. Espace découverte

Si vous n'avez jamais fait de réalité virtuelle, nous vous réservons un espace pour apprendre, tout en vous amusant, à exister dans un monde virtuel. Au bout de cette expérience, vous serez prêts pour plonger dans le métavers... ou, du moins, à appréhender toutes les autres expériences VR sans complexes. Espace gaming

Si vous êtes habitués à la VR, vous aurez accès libre à un catalogue de jeux fort conséquent pour des sessions d'une dizaine de minutes.

Vous trouverez aussi notre simulateur de conduite sur vérins et avec un casque VR (HP Reverb G2) et notre PC survitaminé (i9 10850K + 32 Go + NVIDIA RTX3090).

Vous pourrez découvrir, en exclusivité, la future veste haptique d'Actronika. Le concept ? Vous offrir des sensations bien réelles dans des expériences virtuelles comme sentir la pluie tomber, le vent souffler sur notre corps ou encore, par exemple, les impacts de balles pour les plus joueurs. Cette veste est vraiment ce qui se fait de mieux et sera disponible pour le grand public d'ici 2023, mais vous pourrez la découvrir sur notre stand en avant-première en la testant via une démo technique impressionnante. Vous pouvez aussi aller voir notre live dédié sur notre chaîne YouTube ici.

Vous pourrez, à la demande, essayer le nouveau casque qui vise à concurrencer l'Oculus Quest 2. Voir notre article de présentation ici et notre vidéo unboxing là.









Même si la crise sanitaire est derrière nous, nous vous rappelons que nous appliquons les règles d'hygiène élémentaires qui s'imposent, c'est-à-dire la désinfection des casques entre chaque passage, celle des manettes et l'obligation pour les joueurs de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique en arrivant sur l'espace VR.

Le salon Hero Festival Episode 4 ouvrira ses portes entre 9h30 à 19h les samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 et vous pouvez trouver la billetterie en ligne est ici.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.