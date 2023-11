Hero Festival Marseille Saison 9 : plus de 25000 m² pour plonger dans le jeu vidéo et la pop-culture !

Les Heros sont de retour en force pendant 2 jours au Parc Chanot pour une 9ème édition du HeroFestival : plus de 25.000 m² à explorer sur 3 halls, 4 scènes et autant d'aventures à partager. Plus de 100 artistes seront présents pour des séances de dédicaces, des conférences sur scène, des séances photos, des moment d’échanges privilégiés pour partager leurs passions. Déambuler au fil des allées permettra de partir à la rencontre d’une vingtaine d’associations de passionnés venus partager leur terrain de jeu (jeux de plateau, jeux de cartes, quiz, blindtest, studios photo, arts martiaux, ateliers dessin…). Sans oublier les deux scènes avec une programmation en continu : quiz, concerts, show, conférences, blindtest, karaoké…

Au coeur de tout cela, il y a l'E-Sport Festival 13 organisé par le département, où notre stand sera placé (quatorze casques VR/XR), avec pas moins de 2000 m² dédiés à l'E-Sport et au gaming en général.

Du côté des invités d'honneur, il y a du beau monde, comme vous allez le lire ci-dessous :

Richard Dean Anderson (MacGyver, Stargate...)

Acteur et producteur, vous avez certainement suivi ses aventures lorsqu’il était capable de

se sortir de toutes les situations possibles dans la cultissime série MacGyver. Pour cette saison 9, il débarquera à Marseille pour la première fois et il revêtira l’uniforme du colonel O’Neill afin de découvrir le village Stargate du Hero Festival. A son agenda, des séances de questions/réponses en public sur la Grande Scène du Hall 3 (accès libre dans la limite des places disponibles), un Meet&Greet en petit comité (billets spéciaux) et des séances de Photos & dédicaces (billets spéciaux).

Serge Papagalli et Gilles Graveleau (Kamelott)

Duo de choc dans l'univers de Kamelott, les deux acteur jouant les rôles des paysans Roparzh et Guethenoc.



- Comédien de théâtre, Serge Papagalli apparaît sur grand écran jusqu'à se retrouver dans « Les visiteurs 3 – La révolution » et le film et la série « Kaamelott » dans lequel il interprète le Guethenoc, le chef des paysans ! Il est également la voix originale de Abraracourcix dans « Astérix – Le Domaine des Dieux » et dans « Le secret de la potion magique » d'Alexandre Astier.



- Réalisateur, auteur et écrivain, Gilles Graveleau a plus d'une corde à son arc ! En 2005, il apparait sur les écrans et incarne Roparzh aux côtés de Serge Papagalli pour former le duo que nous connaissons tous dans la série et le film Kaamelott. En 2018, il réalise et interprète Joss, un court métrage sélectionné 24 fois en festivals IMDb dans le monde, et salué par 7 récompenses de meilleur acteur, et 4 récompenses de meilleur court-métrage.



A leur agenda, des séances de questions/réponses en public (accès libre dans la limite des places disponibles), un Meet&Greet en petit comité (détails à venir) et des séances de Photos & dédicaces (accès libre dans la limite des places disponibles).

L'expérience Dragon Ball avec trois invités de prestige :

L'univers Konoha voit les choses en grand pour cette Saison 9 avec plus de 6.500 m² dédiés aux merveilles de l’Asie, des mangas et des animes ! Au cœur de cet univers, retrouvez l’Expérience Dragon Ball : expositions, photocall, invités, animations scéniques, jeux… nous avons préparé une programmation spéciale 360 pour tous les fans de la célèbre licence !

Ce ne sont pas moins de 3 invités qui seront présents :

- Comédienne reconnue pour ses doublages dans la série Dragon Ball (Son Goku enfant, Son Gohan et Son Goten) et aussi pour les personnages de Oui-Oui, Bouba le petit Ourson (et plein d'autres choses), Brigitte Lecordier est de retour au HeroFestival !



- Sa voix ne vous est pas inconnue, vous la retrouvez dans Dragon Ball (Trunks, Son Gohan ado & adulte, Broly), mais également incarnant l'adorable Berlioz des Aristochats ou encore l'incroyable Gojo Satoru dans Jujutsu Kaisen ! Nous parlons bien évidemment de Mark Lesser.



- Le troisième invité n'est autre que la voix iconique de la série : Son Goku interprété par Patrick Borg ! Particulièrement connu dans l'animation, il prêtera sa voix à de nombreux personnages de la série Dragon Ball. Vous avez également entendu sa voix dans la série Buffy contre les Vampires, puisqu'il est la voix récurrente de David Boreanaz aka le beau Angel !

A leur agenda, des séances de questions/réponses en public (accès libre dans la limite des places disponibles), un Meet&Greet en petit comité (détails à venir) et des séances de Photos & dédicaces (accès libre dans la limite des places disponibles).

Une grande chasse au trésor « La Légende des 7 boules de Cristal » sera organisée à travers l'univers Konoha. Saurez-vous retrouver les sept afin d'invoquer Shenron, le dieu des dragons et gagner des cadeaux ? (modalités du jeu à l’entrée du festival). Un rassemblement et un défilé Cosplay, des expositions de figurines et de diorama, des conférences & quiz retraçant les meilleurs épisodes de l’animé seront aussi de la partie ! Et pour immortaliser tout ça, un photocall spécial Dragon Ball sera mis en place avec la présence de nos invités !

Espace Broadway :

Une des grandes nouveautés de cette année c’est la naissance d’un nouvel espace : BROADWAY dans un Hall supplémentaire, le Hall 3, soit plus de 2.500 m² dédiés au show avec une grande scène, un foodcourt (espace de restauration), du son, des lumières et des étoiles plein les yeux pour petits et grands.

Au programme : concerts, show, conférences, Q&A avec les artistes, quiz, concours Cosplay...

Les HeroFestivaliers vont pouvoir retrouver un Village Médiéval en extérieur enrichi et élargi avec la présence de Vikings et de représentants de l’univers Fantastique ainsi qu’un marché médiéval : expositions, jeux, traditionnels, combats, animaux de la ferme médiévale, camps vikings et médiéval, lancer de haches… Sans oublier les autres animations incontournables comme le Village des Mini-Héros, le Village Star Wars et le Village des Sports avec une dizaine de clubs de la région qui proposeront aux petits et grands festivaliers des

démonstrations et des initiations aux sports de combat !

Vous trouverez le programme complet du Hero Festival Marseille Saison 9 sur le site officiel ici. La billetteerie en ligne se trouve au bout de ce lien, les plans et planning sur celui-ci et enfin les infos pratiques là.