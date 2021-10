Hero Festival Saison 7 : la grande convention marseillaise de la pop culture ouvrira ses portes les 6 et 7 novembre 2021 !

Le Phenix renaît de ses cendres !



Le Hero Festival 2021 ouvrira ses portes les 6 et 7 novembre prochains au Parc Chanot de Marseille. Cette septième saison marque le retour en première ligne du salon après une annulation en 2020 suite à la pandémie. Crise du COVID-19 toujours d'actualité oblige, elle sera légèrement différente des précédentes de par sa forme et son contenu, sans perdre pour autant son objectif qualitatif. Ainsi, cette année, le salon se déroulera sur 20 000 m² avec une surface d'exposition repensée pour privilégier les espaces extérieurs. De par les difficultés liées à la pandémie, la dimension internationale des invités sera réduite et la plupart des invités viendront de France.

Le Hero Festival met en avant les héros de la pop culture - mangas, comics, BD, cinéma, séries, jeux vidéo - au travers d'auteurs, illustrateurs, comédiens, cosplayeurs, musiciens, champions eSport, comédiens de doublage, chanteurs, YouTubeurs... Ce rendez-vous accueille autant de passionnés que de néophytes et reste un évènement familial par excellence. Vous trouverez la liste des invités, toujours en cours de programmation, sur cette page dédiée. Du côté de l'animation, il y aura de quoi faire et vous pouvez d'ailleurs vous en faire une idée avec la liste qui se trouve ici. Pour information, nous y serons avec un grand stand GAMERGEN.COM dédié à la réalité virtuelle, tandis que notre simulateur de conduite sur vérins, et avec casque VR, sera aussi de la partie sur le stand du CIC, partenaire du salon.

Infos pratiques





Pour rappel, le plan Vigipirate étant encore actif, il est donc toujours interdit de venir dans le salon avec une réplique d'arme à feu ou avec une lame en métal. Seules les copies en mousse et en bois léger seront autorisées. De même, s'il est possible d'acheter des répliques d'armes sur le salon, il ne faudra pas les déballer et les utiliser sur place. Enfin, il est bien sûr impossible de rentrer avec un cosplay imitant un uniforme actuel des forces de l'ordre. Le pass sanitaire sera aussi de rigueur. Notez bien que ces consignes sont imposées et communes à toutes les conventions et non du fait de la volonté des organisateurs. La bonne nouvelle, c'est que malgré l'interdiction d'amener des animaux au Parc Chanot et leur attribut nasal pointu, les licornes sont quand même autorisées. N'hésitez pas à amener la vôtre.

La billetterie est ouverte et vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets sur le site officiel et il y a plusieurs options proposées :

Billet Moultipass Week-end : 28 €

Valable les deux jours. Sortie définitive. Accès de 9h30 à 19h00.

Pass Vibranium Week-end+ : 60 €

Valable les deux jours. Entrées et sorties illimitées. Accès de 9h00 à 19h00. Accès direct sans queue.

Pass Légendaire Week-end VIP : 100 €

Valable les deux jours. Entrées et sorties illimitées. Accès de 9h00 à 19h00. Accès direct sans queue. 1 sac de goodies. Accès à l'espace VIP (petit-déjeuner et bar pendant la journée). Rencontre avec l'organisation et certains invités.

Billet Harry Potter (7-12 ans) : 12 €

Valable un jour. Sortie définitive. Accès de 9h30 à 19h00.

Billet Homer (13 ans et +) : 16 €

Valable un jour. Sortie définitive. Accès de 9h30 à 19h00.

Billet Pierrafeu (2 adultes + jusqu'à 3 mineurs) : 48 €

Valable un jour. Sortie définitive. Accès de 9h30 à 19h00.

Nous vous donnons donc rendez-vous les 6 et 7 novembre prochains à Marseille pour le Hero Festival Saison 7.