Hero Festival Grenoble Episode 4 : la grande convention grenobloise de la pop culture ouvrira ses portes les 18 et 19 juin !

Le Hero Festival Grenoble Episode 4 ouvrira ses portes les 18 et 19 juin prochains dans l'enceinte d'Alpexpo sur plus de 10 000 m². Ce quatrième épisode marque le retour en première ligne du salon après les annulations des éditions 2020 et 2021 suite à la pandémie que nous avons tous endurée. Comme à l'accoutumée, vous pourrez vous faire plaisir au travers de nombreux domaines comme le manga, la BD, les comics, le jeu vidéo, le cosplay, le cinéma, les séries, la réalité virtuelle, etc.

Vous pourrez y rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des comédiens, des cosplayeurs, des musiciens, des champions d'e-sport, des comédiens de doublage, des chanteurs, des YouTubeurs... Ce rendez-vous, qui accueille autant de passionnés que de néophytes, est un évènement familial par excellence. Vous trouverez la liste des invités sur cette page dédiée. Du côté de l'animation et des exposants, il y aura de quoi faire et vous pouvez d'ailleurs vous en faire une idée avec la liste qui se trouve ici. Pour information, nous y serons avec un grand stand GAMERGEN.COM dédié à la réalité virtuelle, tandis que notre simulateur de conduite sur vérins et avec casque VR sera aussi de la partie sur le stand du CIC, partenaire du salon.

Pour rappel, le Plan Vigipirate étant encore actif, il est donc toujours interdit de venir dans le salon avec une réplique d'arme à feu ou avec une lame en métal. Seules les copies en mousse et en bois léger seront autorisées. De même, s'il est possible d'acheter des répliques d'armes sur le salon, il ne faudra pas les déballer et les utiliser sur place. Enfin, il est bien sûr impossible de rentrer avec un cosplay imitant un uniforme actuel des forces de l'ordre. Notez bien que ces consignes sont imposées et communes à toutes les conventions et non du fait de la volonté des organisateurs.

Billet Moultipass week-end : 25 €

Valable les deux jours. Entrées et sorties illimitées. Accès de 9h00 à 19h00. Accès direct sans queue.

Valable un jour. Sortie définitive. Accès de 9h30 à 19h00.

Billet Homer (13 ans et +) : 15 €

Nous vous donnons donc rendez-vous les 18 et 19 juin prochains à Grenoble pour le Hero Festival Grenoble Episode 4.