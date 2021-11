CONCOURS Hero Festival Marseille Saison 7 : 4 places à gagner pour la grande convention de la pop culture !

Le Hero Festival met en avant les héros de la pop culture - mangas, comics, BD, cinéma, séries, jeux vidéo - au travers d'auteurs, illustrateurs, comédiens, cosplayeurs, musiciens, champions eSport, comédiens de doublage, chanteurs, YouTubeurs... L'édition 2021 ouvrira donc ses portes ce week-end, soit les 6 et 7 novembre prochains au parc Chanot de Marseille. Cette nouvelle édition, dont nous vous donnons plus d'information dans notre article précédent, sera légèrement différente des précédentes de par sa forme et son contenu, sans perdre pour autant son objectif qualitatif. Ainsi, cette année, le salon se déroulera sur 20 000 m² avec une surface d'exposition repensée pour privilégier les espaces extérieurs.





Nous y serons avec un grand stand GAMERGEN.COM dédié à la réalité virtuelle, tandis que notre simulateur de conduite sur vérins et avec casque VR sera aussi de la partie sur le stand du CIC, partenaire du salon.

Si vous êtes à portée de Marseille, nous offrons à quatre d'entre vous la possibilité de gagner une entrée pour une journée - samedi 6 ou dimanche 7 novembre - au Hero Festival Marseille 2021. Pour cela, vous avez plusieurs options.

Le tirage au sort aura lieu mercredi 3 novembre 2021 à 20h00. Les places seront envoyées aux gagnants par email directement par l'organisateur.

Bonne chance à tous !