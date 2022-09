TGS 2022 : Monster Hunter Rise: Sunbreak, le Mizutsune mauve, le Chameleos éveillé et les nouveautés de la Mise à jour n°2 en vidéo

Dans le cadre de sa présentation pour le Tokyo Game Show 2022, Capcom nous avait promis de reparler de Monster Hunter Rise: Sunbreak, son jeu phare disponible sur Switch et PC. Après une Mise à jour n°1 en août dernier, il est déjà temps de faire le point sur la suivante attendue pour la fin du mois et dont nous avions déjà pu découvrir l'Espinas de feu en action.

Cette Mise à jour n°2 sera diffusée le jeudi 29 septembre et ajoutera aussi comme monstres à chasser le Mizutsune mauve qui glisse autour de ses proies et utilise des bulles de gaz pour les blesser, pouvant aussi s'embraser, et le dragon ancien Chameleos éveillé, qui a établi une symbiose avec le Qurio le rendant encore plus puissant. En venant à bout de ces forces de la nature, nous pourrons pour ne pas changer confectionner de nouvelles armes et armures grâce aux matériaux qu'ils lâcheront, en plus d'obtenir des compétences inédites.

Les Quêtes Anomalie accueilleront le Gore Magala et l'Espinas, tandis que le niveau des Investigations passera à 120 avec de nouveaux matériaux affligés à obtenir. L'artisanat Qurious sera aussi mis à jour avec des emplacements d'anomalie supplémentaires et de nouvelles améliorations pour les armes. Mais le plus intéressant reste sans doute l'introduction des Armes spéciales (de la transmogrification), un système servant à modifier l'apparence de notre équipement tout en conservant les statistiques voulues. Et pour ne pas changer, tout un tas de DLC seront mis en vente (emotes, coiffures, stickers, Armes spéciales, set d'armure spéciale de Master Arlow...) et des Quêtes Évènement continueront d'être proposées régulièrement. La Mise à jour n°3 arrivera elle fin novembre.

