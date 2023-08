Overwatch 2 : court-métrage Vocation avec Sojourn, bande-annonce d'Invasion et teaser avec John Cena

Cette semaine, Overwatch 2 accueillera sa Saison 6, avec évidemment un nouveau Passe de combat rempli d'éléments cosmétiques à débloquer, mais Blizzard introduira également Invasion, un mode coopératif PvE avec des missions scénarisées, devant redonner un peu de fraîcheur à son FPS free-to-play.

Côté scénario, les joueurs devront évidemment faire face au Secteur Zero et nous avons droit à une petite bande-annonce montrant les Héros d'Overwatch lutter contre les assauts des Omniaques à Rio, Toronto et Göteborg, la nouvelle carte en Suède qui sera introduite avec cette nouvelle saison. Au passage, le studio partage un petit teaser avec un mystérieux personnage, Enigma, appelant les Héros à résister face au Secteur Zero. Et ce personnage est incarné par John Cena, le célèbre catcheur désormais acteur.

Enfin, les joueurs d'Overwatch 2 peuvent découvrir directement dans le menu principal du titre un tout nouveau court-métrage d'animation, Vocation, qui se focalise sur Sojourn. Ancienne agente d'Overwatch, Vivian Chase mène une vie tranquille à Toronto, mais elle va devoir reprendre du service pour lutter contre l'insurrection du Secteur Zero. Le court-métrage Vocation, avec quelques images, est à découvrir sur la seconde page.

La Saison 6 d'Overwatch 2 et les missions du mode Invasion seront pour rappel disponibles à partir du 10 août prochain, à 21h00. Le FPS est jouable en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.

