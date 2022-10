Overwatch 2 : le roman sur Sojourn bientôt traduit en français

L'univers d'Overwatch reste, in-game, bien maigre, mais Blizzard propose régulièrement des comics et nouvelles en ligne pour découvrir l'histoire de la franchise et en apprendre un peu plus sur les relations entre les Héros. Nous avons aussi eu droit à des romans, dédiés à Orisa et à Ashe.

Mais le prochain ouvrage sera consacré à une Héroïne toute récente, Sojourn, et il sera bientôt traduit en français. Mana Books annonce que le roman Overwatch 2 - Sojourn sera disponible en librairie à partir du 2 février 2023, dans la langue de Molière. Voici une introduction de l'histoire :

Au début de la crise des omniums, l'humanité est au bord du gouffre et rares sont les héros capables de la défendre. Au Canada, pourtant, une jeune et brillante capitaine du nom de Vivian Chase refuse d'abandonner son pays aux mains des robots sans âmes que leur envoie sans cesse l'omnium de Detroit. Les causes perdues sont sa spécialité, même lorsque la situation est aussi désastreuse.

Pour chasser les omniaques de chez elle et ramener la paix au Canada, Chase aura besoin de ressources, et seule une organisation peut l'aider à mettre un terme à cette invasion : Overwatch. Mais lorsque sa force opérationnelle arrive, elle tombe de haut. Un ingénieur suédois grognon, un Américain issu du programme d'amélioration des soldats en froid avec son commandant, et une grande scientifique dont les rêves de révolution en matière de robotique ne sont pas étrangers à la crise. Dans cette course contre la montre, Chase devra former une troupe d'élite et concevoir un plan afin de prendre l'omnium d'assaut à tout prix... même si cela doit leur coûter la vie.