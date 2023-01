Overwatch 2 : une courte bande-annonce avant la sortie du roman sur Sojourn en français

Overwatch 2 étoffe son univers au travers de plusieurs médias comme des nouvelles, comics et romans. Orisa puis Ashe ont déjà eu droit à leurs aventures narrées dans des livres, et Sojourn est la suivante. Le roman officiel Overwatch 2 - Sojourn arrivera au début du mois prochain chez nous, mais d'abord, voici une petite bande-annonce :

Comme son nom l'indique, Overwatch 2 - Sojourn suivra donc Vivian Chase, alias Sojourn, tacticienne d'Overwatch qui va ici devoir réunir une équipe d'élite pour affronter les Omniaques toujours plus nombreux et violents. Nous retrouverons d'autres Héros de la franchise de Blizzard, comme Torbjörn ou Soldat : 76, et le roman inclura même une interview exclusive des Toronto Defiant, l'équipe Overwatch League étant canadienne comme Vivian Chase.

Overwatch 2 - Sojourn sera pour rappel disponible en français à partir du 2 février 2023, vous pouvez le précommander contre 13 € sur Amazon.

