Overwatch 2 : l'évènement du Nouvel An lunaire 2023 est lancé

Même si Overwatch est devenu Overwatch 2 et jouable en free-to-play en octobre dernier, Blizzard ne change pas trop sa manière de procéder et nous avons une nouvelle fois droit à un évènement in-game pour célébrer le Nouvel An lunaire 2023, faisant suite à la Féérie hivernale de 2022.

Les joueurs peuvent ainsi admirer des décorations avec des feux d'artifice à la Tour Lijiang et surtout se lancer dans des parties en Capture du drapeau, Capture du drapeau Éclair et Chasseur de primes dans l'Arcade. Plusieurs défis sont proposés afin de débloquer du contenu cosmétique, dont la skin Légendaire Écho Kkachi, à condition de réussir quatre défis plutôt corsés. Évidemment, la boutique a aussi été mise à jour avec des skins payantes.

Sinon, vous pouvez également vous rendre sur Twitch et suivre le live de vos créateurs et créatrices de contenus préférés pour profiter des Drops, avec à la clé la pose de victoire du Rugissement du lion pour Moira puis la skin Légendaire Danseuse masquée pour la healeuse irlandaise.

Cet évènement du Nouvel An lunaire, sur le thème de l'Année du lapin, est actif jusqu'au 13 janvier, et ce sera le dernier de la Saison 2 d'Overwatch 2, Blizzard prépare du contenu pour la Saison 3, qui devrait être dévoilé prochainement. Vous pouvez retrouver des produits dérivés Overwatch sur Amazon.

