Overwatch : le Nouvel An Lunaire 2022 annoncé, 2 skins déjà dévoilées

Alors que les développeurs encaissent encore la nouvelle du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft, Overwatch continue d'accueillir des évènements que tout le monde connaît depuis des années. Après la Féérie hivernale 2021, place au Nouvel An Lunaire 2022, qui vient d'être officialisé et daté.

Overwatch Year of the Tiger begins Jan 25. pic.twitter.com/ens818B2kV — Overwatch (@PlayOverwatch) January 23, 2022

En 2022, nous célèbrerons l'année du Tigre, et encore une fois, les joueurs d'Overwatch vont pouvoir découvrir de nouvelles skins et autres éléments cosmétiques à débloquer dans les Coffres et les Défis hebdomadaires. Blizzard ne perd pas de temps et dévoile déjà deux skins Légendaires, à savoir Ange Seolbim et Tracer Nezha, à admirer dans de courts extraits sur la seconde page.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour connaître les autres skins à débloquer, le Nouvel An Lunaire 2022 aura lieu du 25 janvier au 15 février prochain dans Overwatch.