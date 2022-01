Overwatch : le Nouvel An Lunaire 2022 lancé, découvrez les skins en images et vidéo

En attendant Overwatch 2, les joueurs doivent se contenter d'évènements réguliers dans le premier volet et, comme prévu, Blizzard vient de lancer ce soir le Nouvel An Lunaire 2022. Encore une fois, nous avons droit à des modes de jeu en Arcade, et surtout à des éléments cosmétiques à débloquer via des défis ou dans les Coffres.

Vous connaissez la chanson, vous avez une semaine pour jouer 9, 18 et 27 parties dans n'importe quel mode pour obtenir une icône de joueur, un tag et une skin. Cette semaine, c'est Ashe Prospérité qui est à débloquer, suivrons Soldat : 76 Bon augure et Bouldozer Porcelaine les semaines suivantes. Du côté des modes en Arcade, nous avons Chasseur de primes, Capture du drapeau éclair et Capture de drapeau. Enfin, concernant les skins Légendaires à débloquer dans les Coffres ou contre de l'or, eh bien il n'y en a que deux, dévoilées hier déjà, à savoir Ange Seolbim et Tracer Nezha... N'oublions pas les emotes Lampion de Genji et Mouvements d'éventail de Fatale ainsi que l'entrée en scène Relâchement de Zenyatta, à découvrir en images et vidéos sur la seconde page.

Le Nouvel An Lunaire 2022 est disponible dans Overwatch jusqu'au 15 février prochain. Vous pouvez retrouver une grosse figurine Pop! de B.O.B. à 15,50 € sur Amazon.