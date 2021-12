Overwatch : la Féérie hivernale 2021 lancée en vidéo, découvrez les nouvelles skins

Comme prévu, l'évènement hivernal vient d'être lancé hier soir dans Overwatch. Les joueurs peuvent donc retrouver la Féérie hivernale 2021 pendant trois semaines, pas de grosses nouveautés en vue, mais des modes spéciaux font leur retour en Arcade et, surtout, de nouvelles skins sont à débloquer de différentes manières.

Les Défis sont encore de la partie, demandant de jouer chaque semaine à 27 parties afin d'obtenir une icône de joueur, un tag puis un costume Épique. C'est Tracer flot de laine qui est à débloquer cette semaine, suivront Symmetra gui et Brigitte chocolat à la menthe poivrée. Du côté des skins Légendaires dans les Coffres, nous avons cette année droit à Bouldozer Bonhomme de neige, D.Va en traîneau, Orisa Renne, Baptiste Snowboardeuse et Genji spectre de glace. Tout cela est à découvrir en images sur la seconde page, avec également une nouvelle entrée en scène pour Torbjörn et des emotes pour Lucio et Echo.

Pour en revenir aux modes de jeu, il y a de la nouveauté, avec Congélimination, sorte de loup glacé en 4 vs 4. Les joueurs peuvent aussi retrouver Opération boule de neige, Combat à mort de boules de neige et Chasse au yéti. L'évènement Féérie hivernale 2021 est disponible jusqu'au 6 janvier 2022 dans Overwatch, vous pouvez retrouver des cartes prépayées Blizzard en promotion sur Amazon.