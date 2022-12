Overwatch 2 : la Féérie hivernale 2022 lancée avec des modes dans l'Arcade et des skins dans la boutique

Comme à chaque fin d'année, Blizzard lance dans Overwatch la Féérie hivernale, mais pour ce second opus free-to-play, il faut se contenter de modes de jeux dans l'Arcade ainsi que des skins inédites ou recyclées à découvrir dans la boutique in-game. Heureusement, quelques cadeaux sont offerts.

En lançant Overwatch 2, les joueurs peuvent ainsi recevoir une icône de profil, et en jouant dans les modes à durée limitée, il sera possible de débloquer des porte-bonheurs d'armes, d'autres icônes de profil, des tags et même la skin Épique Brigitte Reine de glace. Du côté des modes dans l'Arcade, nous retrouvons Congélimination, Chasse au yéti, Combat à mort de boules de neige et Opération Boule de neige, avec quelques changements, comme l'expliquent les développeurs :

Cette année, la Féerie hivernale réunit des modes complètement givrés dans l’Arcade ! Tout d’abord, Opération Boule de neige : Mei ne tire plus un flux de givre ni des pointes de glace, mais des boules de neige qui assomment ses adversaires. Les règles sont celles d’une Élimination en 6c6 ou d’un Combat à mort à 8. Passons ensuite à la Chasse au yéti, un choc unique en son genre, à 5 contre 1 boss de raid ! Un yéti vole de la nourriture au village le plus proche. Une équipe de cinq Mei va devoir poser des pièges et le geler avant qu’il ne fasse trop de dégâts. Mais attention ! S’il dérobe trop de viande, il va déchaîner une puissance capable d’éliminer ses adversaires en un clin d’œil. Dispersez-vous, préparez vos pièges et attrapez le yéti ! Enfin, Congélimination est la version Overwatch 2 de « chat glacé » : l’objectif est d’éliminer tous les adversaires en les gelant tout en ramenant les membres de votre équipe en jeu en les dégelant. La partie ne se termina qu’une fois vos adversaires congelés jusqu’au dernier dans ce mode de jeu de type Élimination au rythme effréné.

Par ailleurs, les Drops Twitch seront de retour entre le 25 décembre 2022 et le 4 janvier 2023. Comme d'habitude, il suffit de regarder des créateurs de contenus ayant activé les drops sur leur chaîne, deux heures de visionnage permettront de débloquer la célébration Guirlandes pour D.Va, et quatre heures de plus seront nécessaires pour obtenir la skin légendaire D.Va en traîneau. Enfin, Blizzard nous invite à nous reconnecter à Overwatch 2 entre le 20 décembre et le 4 janvier prochain pour obtenir le porte-bonheur Couronne festive et l'icône de profil 2023.

Bien évidemment, il y a aussi de la nouveauté dans la boutique in-game, à débloquer contre des Points Overwatch.