Overwatch 2 : Ramattra, 36e Héros dévoilé lors des Grandes Finales de l'OWL 2022

Ce matin, à partir de 1h00, se tenaient les Grandes Finales de l'Overwatch League 2022. Un évènement immanquable pour tous les fans du jeu compétitif de Blizzard, avec d'abord la finale du lower bracket, opposant San Francisco Shock aux Houston Outlaws. Les hors-la-loi texans n'ont malheureusement rien pu faire, SF Shock s'est imposé 3-0 pour aller en grande finale face aux Dallas Fuel, invaincus pendants ces playoffs.

YOUR 2022 OVERWATCH LEAGUE CHAMPIONS pic.twitter.com/EqFntnJkNX — Dallas Fuel (@DallasFuel) November 5, 2022

Dallas disputait ici sa première grande finale, tandis que San Francisco a déjà remporté l'OWL lors des saisons 2 et 3. Mais pour cette cinquième saison, c'est bien l'équipe à la flamme bleue texane qui réussit à soulever la coupe de l'Overwatch League. Un match exceptionnel, à très haut niveau évidemment, et surtout très serré, remporté 4 à 3 par une équipe de Dallas Fuel solide, qui a brillé grâce à Edison (Sojourn), Sp9rk1e (Faucheur), Fearless (Winston), Fielder (Kiriko) et Chiyo (Lucio). Un titre qu'ils auront totalement mérité en dominant la compétition tout au long de cette saison 2022, Fearless remporte au passage le titre du MVP de cette finale dantesque.

La soirée a été l'occasion de découvrir le MVP de la saison 2022 de l'OWL, en la personne de Proper, spécialiste sur Sojourn chez les SF Shock et qui remporte au passage le titre de meilleur DPS de la saison ainsi que le prix Alarm du meilleur rookie de l'année. Peu avant, c'est Hadi des London Spitfire qui avait reçu le Dennis Hawelka Award récompensant le joueur avec l'attitude la plus positive, tandis que l'entraîneur de l'équipe anglaise ChrisTFer s'est vu remettre le prix du meilleur coach de l'année. Un petit mot sur l'équipe française Paris Eternal, qui va disparaître : les joueurs européens ont été remerciés ces derniers mois, remplacés par de jeunes espoirs américains, et l'équipe sera dénommée Vegas Eternal dès 2023. Une sacrée déception pour tous les fans, d'autant que Paris n'aura remporté qu'un seul match cette saison. Une dégringolade sur laquelle sont revenus les casters lors d'un Watchpoint résumant toute la compétition de cette année.

Cette cinquième saison de l'Overwatch League 2022 a vu pas mal de petits bouleversements, avec une compétition se déroulant sur Overwatch 2, accessible pour tous en free-to-play depuis un mois seulement. Un nouveau mode de jeu, Avancée, et une meta qui n'a cessé d'évoluer au fil des mises à jour, avec une Reine des Junkers déjà remplacée par Winston, mais Sojourn et Kiriko se sont imposées comme des Héroïnes incontournables pour gagner. Une meta qui pourrait changer dès le mois prochain avec l'arrivée d'un nouveau Héros.

Eh oui, Blizzard a profité de ces Grandes Finales pour dévoiler Ramattra, 36e Héros d'Overwatch 2. Comme prévu, il s'agira d'un Tank, un Omniaque proche de Zenyatta qui devrait faire avancer le lore. Nous avons simplement eu droit à une courte vidéo nous dévoilant ses origines, Ramattra est le leader du Secteur Zero prêt à tout pour aider les Omniaques. Côté gameplay, il faudra attendre pour découvrir en détail les capacités du Héros, mais nous avons déjà eu un petit teasing : Ramattra pourra arborer une forme d'Omniaque pour faire de petits dégâts à distance avec son bâton ou prendre une forme de Nemesis pour effectuer des coups de poing transperçants de manière plus offensive. Pas de bouclier ici, le mot d'ordre est toujours le même pour Overwatch 2 : un gameplay plus nerveux et rentre-dedans. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour incarner Ramattra, le 36e Héros d'OW2 sera rajouté lors de la Saison 2, qui débutera le 6 décembre prochain. Les joueurs pourront au passage découvrir une mise à jour d'équilibrage pour plusieurs personnages, la Ruée de Kitsune de Kiriko devrait en prendre un coup, mais pour retrouver Ramattra, il faudra avancer dans le Passe de combat de cette seconde saison...

L'Overwatch League 2022, c'est donc terminé, Blizzard nous donne déjà rendez-vous pour une sixième année de compétition en 2023, mais le studio n'a pas détaillé ses plans pour le moment. Croisons tout de même les doigts pour retrouver le cast français l'année prochaine : HammerKick, SuriPlay, Adyboo, Shaytwan, Itaah, Zaroide, Albless et Fefe, sans oublier Shookapik et Nakredor à la régie, qui nous ont fait vibrer pendant ces week-ends intenses, jusqu'à des playoffs allant parfois jusqu'au lever du jour. Ce sera aussi l'occasion de supporter London Spitfire, désormais dernière équipe européenne de l'Overwatch League.