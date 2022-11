Overwatch 2 : le gameplay de Ramattra dévoilé en vidéo

Comme prévu, Blizzard a dévoilé ce week-end une bande-annonce de gameplay pour Ramattra, le prochain Héros d'Overwatch 2 brièvement présenté lors de la finale de l'Overwatch League 2022. Le Tank omniaque sera finalement équipé d'un bouclier, mais reste un personnage très offensif :

Ramattra est donc équipé d'un sceptre lançant des projectiles, ainsi que d'un bouclier à dresser à distance. Il est aussi doté d'une capacité créant un vortex de nanobots qui ralentit les ennemis et les blesse. Mais surtout, Ramattra peut se transformer en Nemesis, et ici, plus de sceptre ou de bouclier, le Tank donne des coups de poing en avant pour créer des vagues d'énergie et peut réduire les dégâts venant de devant et derrière lui. Enfin, sa capacité Ultime Annihilation crée un essaim de nanobots infligeant des dégâts aux ennemis et réduisant les dégâts subits. Les capacités sont détaillées dans un visuel sur la seconde page, accompagné d'images du Tank.

Un sacré mélange entre Doomfist et Sigma qu'il sera pour rappel possible de découvrir au lancement de la Saison 2 d'Overwatch 2 au début du mois prochain, en avançant dans le Passe de combat ou en achetant le Passe Premium. La Saison 1 bat encore son plein, avec actuellement un week-end Double XP pour débloquer plus rapidement les paliers du Battle Pass. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.