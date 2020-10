Overwatch League 2020 : les San Francisco Shock grands vainqueurs de la finale face à Seoul Dynasty

Cet après-midi se tenait la grande finale de l'Overwatch League, saison 2020. Pour rappel, en cette année particulière, quatre équipes s'étaient qualifiées pour les phases finales, deux de la région ACAP (Seoul Dynasty et Shanghai Dragons) et deux autres de la région NA (San Francisco Shock et Philadelphia Fusion). Après des playoffs de Grand Finals serrés, ce sont les Shock et Dynasty qui ont fini en finale.

???? BACK TO BACK ????



THE GREATEST OVERWATCH TEAM OF ALL TIME pic.twitter.com/NnWy4YYtHw — San Francisco Shock (@SFShock) October 10, 2020

Le match a donc eu lieu cet après-midi et, comme l'année dernière, c'est San Francisco Shock qui remporte le titre de champion de l'Overwatch League 2020, avec un score de 4 à 2. Même sans Sinatraa, parti jouer à Valorant, l'équipe d'ANS, Striker, super, smurf, moth et Viol2t a battu celle de Profit, FITS, Gesture, Marve1, tobi et Creative, malgré un excellent niveau de jeu et un début de remontada de la part des Coréens. Au bout du compte, c'est bien SF Shock qui remporte la victoire lors de cette finale, marquant la fin d'une saison très chaotique. La faute à la pandémie de COVID-19 résultant de l'annulation des Homestands au profit de matchs à la maison, ce qui n'a cependant donc pas empêché San Francisco Shock de rouler sur ses adversaires, qu'importe la région, NA ou ACAP. Et c'est Striker qui remporte le titre de MVP de la finale, grâce à son impressionnante prestation sur Hanzo, celui de la saison ayant déjà été décerné à Fleta des Shanghai Dragons il y a quelques semaines.

Cette fois donc, pas de grosse cérémonie de clôture, la finale s'est déroulée à huis clos, mais Blizzard France avait quand même organisé un petit début d'après-midi festif avec des guests (Julien Josselin, Doigby, Mickalow et un Squeezie inexistant, l'intérêt d'inviter des influenceurs populaires, mais assez éloignés de la scène Overwatch est discutable), l'occasion de chauffer les spectateurs avant le début du match. Mais les ardeurs ont vite été refroidies par les gros soucis du site Internet de l'Overwatch League en début de match, censé distribuer des récompenses virtuelles aux fans tout du long. Pour une première finale diffusée sur YouTube Gaming, c'est un échec côté spectateurs. À noter, comme toujours, le sérieux et la bonne volonté des casteurs français qui nous ont fait vivre la compétition tout au long de l'année, qu'importe l'heure et les aléas du direct, bravo à Shaytwan, Adyboo, Lutti, SuriPlay, Zaroide, Hammerkick, FAYAw, Itaah, Rivenzi, FunKa et Atao. Blizzard a d'ailleurs profité de l'évènement pour annoncer le retour du Terrifiant Halloween 2020, qui débutera mardi prochain.

L'Overwatch League 2020, comme la plupart des compétitions sportives et eSportives, a dû s'adapter comme elle le pouvait à la pandémie, le spectacle était quand même au rendez-vous malgré les soucis techniques et, en toute logique, nous devrions retrouver l'Overwatch League 2021 en début d'année prochaine, même si rien n'a encore été officialisé pour le moment. Vous pouvez acheter un sweat de l'OWL, pour vous tenir chaud cet hiver en attendant la reprise, à 52,99 € sur Amazon.fr.