Overwatch League : qualifiés pour les Grand Finals en Corée, MVP, skins des All-Stars, la saison 2020 arrive à son terme

La saison d'Overwatch League 2020 arrivera prochainement à son terme, et hier soir se tenait le dernier match des playoffs. Pour cette année un peu particulière à cause du COVID-19, quatre équipes ont été qualifiées pour participer à la phase finale qui se déroulera en Corée du Sud le mois prochain, à savoir deux de la région NA et tout autant pour la zone APAC.

Du côté de l'Amérique du Nord, ce sont donc les San Francisco Shock et les Philadelphia Fusion qui ont gagné leurs billets pour la Corée. SF est pour rappel le vainqueur de la précédente saison de l'Overwatch League, et les Fusion ont dû batailler contre Washington Justice, pourtant 12e au classement général NA et qui a sorti Paris Eternal, pour rejoindre les Shock. En Asie-Pacifique, les Shangai Dragons continuent leur ascension, eux qui ont fini la première saison sans gagner un seul match, ils sont aujourd'hui en tête du classement APAC et n'ont eu aucun mal à se qualifier pour les finales, ils seront accompagnés par Seoul Dynasty.

Les Dragons chinois sont donc en grande forme cette année, et c'est leur joueur Fleta, flex DPS aussi à l'aise sur Genji, Pharah, Tracer, Echo ou encore Mei qui a été élu MVP de cette troisième saison d'Overwatch League. Il succède donc à JJoNak et Sinatraa (qui est parti jouer à Valorant cette année) en tant que meilleur joueur de la compétition, et il devrait avoir droit à sa skin dans le jeu de Blizzard dans les prochains mois.

En parlant de skins de personnages, comme chaque année, les développeurs proposeront deux tenues pour les All-Stars, qui auront lieu en Asie le 26 septembre prochain puis le 3 octobre en Amérique du Nord. Cette fois, ce sont D.Va et Reinhardt qui ont droit à deux très belles skins pour célèbrer cette petite compétition qui ne compte pas pour le tournoi global, elles seront disponibles dans Overwatch du 29 septembre au 12 octobre prochain, contre des Jetons OWL.

Rendez-vous donc le 26 septembre et le 3 octobre pour les All-Stars, puis à partir du 8 octobre pour les Grand Finals 2020 de l'Overwatch League, six matchs seront disputés jusqu'à l'ultime partie le samedi 10 octobre pour connaître le vainqueur de cette OWL 2020. Qui allez-vous supporter cette année ? Vous pouvez acheter un sweat de l'Overwatch League à 52,99 € sur Amazon.fr.