Activision Blizzard licencie 50 employés dans son secteur e-sport, l'Overwatch League en danger

Alors que Microsoft n'a pas encore officiellement acté le rachat d'Activision Blizzard, le groupe dirigé par Bobby Kotick prend déjà des décisions majeures. Nous apprenons cette semaine que le studio a décidé de licencier une cinquantaine d'employés, qui travaillaient dans les divisions e-sport d'Activision Blizzard.

Une annonce-choc pour les concernés, comme le rapporte The Verge, d'autant que le groupe a annoncé des ventes records grâce à Diablo IV et un chiffre d'affaires de 2,46 milliards de dollars lors de son dernier bilan financier. En interne, c'est donc la stupéfaction, les licenciés n'ont visiblement pas eu de proposition pour retrouver un poste au sein d'Activision Blizzard, et ils travaillent d'ailleurs sur un nouvel outil pour organiser des tournois.

Si la Call of Duty League a le vent en poupe, ce n'est clairement pas le cas de l'Overwatch League. Les spectateurs quittent le navire (entre l'exclusivité YouTube et l'absence de casters français, c'est compréhensible pour une partie de la communauté), mais les ligues secondaires restent tout de même assez populaires. Blizzard a d'ailleurs annoncé dans son bilan financier que l'OWL va changer de format à la fin de cette saison et il propose à chaque équipe une indemnité de rupture de 6 millions de dollars (par équipe) pour ne pas voter pour reconduire le format actuel. The Verge rappelle au passage que les équipes chinoises ne peuvent plus participer aux compétitions des jeux de Blizzard, le partenariat avec NetEase pour gérer les serveurs en Chine n'ayant pas été renouvelé.

L'avenir est donc très incertain pour l'Overwatch League et pour l'e-sport en général chez Activision Blizzard, même s'il faudra patienter pour savoir réellement ce que veut faire le groupe, qui appartiendra bientôt à Microsoft. Pourtant, Blizzard veut aller de l'avant, il portera notamment Overwatch 2 sur Steam le mois prochain afin d'attirer de nouveaux joueurs. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.