Overwatch 2 et d'autres jeux Blizzard arrivent sur Steam

Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft est sur le point d'enfin se conclure, et cela va permettre de faire bouger pas mal de choses. Bon, les Call of Duty vont rester sur PlayStation, mais même du côté des ordinateurs, il va y avoir du changement, avec l'arrivée des titres sur d'autres plateformes.

Actuellement, les jeux de Blizzard sont exclusivement disponibles sur Battle.net, un client qui accueille aussi les titres d'Activision. Mais cela va prochainement changer, comme l'annonce le studio américain dans un billet sur son blog. Les jeux de Blizzard vont débarquer sur Steam, à commencer par Overwatch 2 le 10 août 2023. Les joueurs vont pouvoir découvrir le FPS free-to-play via un nouveau client, avec évidemment du cross-play. De toute façon, lancer OW2 sur Steam demandera quand même de se connecter à un compte Battle.net, mais les joueurs pourront retrouver sur la plateforme de Valve des Succès et leur liste d'amis. Et pour les utilisateurs de Battle.net, cela ne changera rien. Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, déclare :

Chez Blizzard, nous avons pour objectif d’écouter les joueurs et joueuses et d’essayer de dépasser leurs attentes dans tout ce que nous faisons. Bien que Battle.net reste pour nous une priorité, aujourd’hui comme à l’avenir, nous avons compris que les joueurs et joueuses voulaient pouvoir utiliser Steam pour jouer à certains de nos jeux, et cela commencera avec Overwatch 2, le 10 août. Nous sommes ravis de travailler avec Valve pour rendre cela possible.

Gabe Newell, président de Valve, rajoute :

Les joueurs, les joueuses, les développeurs et les développeuses vont tous pouvoir bénéficier de l’arrivée d’Overwatch 2 sur Steam. Les personnes qui jouent auront une autre plateforme pour le faire, où il sera possible de jouer à un jeu qui leur est cher et qui tire profit des fonctionnalités de Steam, et les développeurs et développeuses pourront tirer parti de la présence de la talentueuse équipe de Blizzard, qui nous aidera à faire évoluer les caractéristiques et les fonctionnalités prises en charge pour Overwatch 2.

Pour Blizzard, l'idée est évidemment d'attirer de nouveaux joueurs, qui pourront découvrir le mode coopératif PvE Invasion, bien différent de la promesse originelle, qui sera rajouté avec d'autres nouveautés en même temps que le lancement de la Saison 6, le 10 août prochain également. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.